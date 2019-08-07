5 عوامل وراء تفاقم خسائر "إعمار" بالربع الثاني

الرياض – مباشر: كشفت شركة إعمار المدينة الاقتصادية (إعمار) عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2019، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأربعاء، تفاقم صافي الخسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري والنصف الأول على أساس سنوي.

وتكبدت "إعمار" خسائر صافية بقيمة 115 مليون ريال في الربع الثاني من 2019، مقابل 49 مليون ريال خسائر بالربع المماثل من 2018، بزيادة نسبتها 134.7 بالمائة.

وقالت الشركة، إن هناك 5 أسباب كانت وراء تفاقم الخسائر بالربع الثاني من 2019 على أساس سنوي؛ أبرزها إطلاق أصول تشغيلية جديدة ما بعد الربع الثاني لعام 2018، وتكبد خسائر مبدئية لما بعد التشغيل في مراحل التشغيل الأولى لهذه الأصول، ونتيجة انخفاض قيمة أرباح المجموعة في حصصها في الشركات المستثمر فيها (شركة تطوير الموانئ).

وأضافت "إعمار"، إلى جانب ارتفاع التكاليف التمويلية؛ بسبب زيادة أرصدة القروض وزيادة سعر الفائدة بين البنوك السعودية، وكذلك بسبب ارتفاع قيمة المخصصات على الذمم التجارية المدينة، وأخيرا نتيجة قيام الشركة بإعادة جدولة الدفعات المتوجبة على العملاء، والتي أدت إلى زيادة واضحة في تكاليف عنصر التمويل الجوهري مما أدى إلى انخفاض في إجمالي الربح.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للخسائر بالربع الثاني مقارنة بأرباح قيمتها 13 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت خسائر "إعمار" في النصف الأول من عام 2019 نحو 101 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل خسائر 46 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 119.57 بالمائة.

وقفزت أرباح الشركة بنسبة 333.3 بالمائة بنهاية الربع الأول من 2019 إلى 13 مليون ريال، مقارنة مع 3 ملايين ريال صافي ربح الربع المماثل من 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على خسائر نسبتها 0.78 بالمائة، لمستوى 10.12 ريالا.

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