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"محمد بن سلمان رسول منقذ" على التلفزيون الإسرائيلي يثير جدلا

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"محمد بن سلمان رسول منقذ" على التلفزيون الإسرائيلي يثير جدلا "محمد بن سلمان رسول منقذ" على التلفزيون الإسرائيلي يثير جدلا

وقالت الشمري، إنها "سعيدة جدا بالقرار السعودي الأخير"، باعتباره يسهل على المرأة السفر وأداء عملها. وشبهت القرار بـ"تحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية".

ووصفت إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "قائدا مجددا، ورسولا منقذا"، مؤكدة أن الهجمة على السعودية تستهدف "شخص محمد بن سلمان" لأنه "إصلاحي".

وقالت الشمري ردا على سؤال بشأن احتمال قيامها بزيارة لإسرائيل: "ليش لا، يمكن هذا حلم كثير من السعوديين وكثير من الخليجيين، ومن العرب، أن يزوروا إسرائيل".

​وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، قبل أيام، إسقاط الولاية عن سفر المرأة السعودية واستصدار جواز سفر، إذ لم تعد السعوديات بحاجة لإذن من ولي الأمر للإقدام على هاتين الخطوتين.

SputnikNews

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