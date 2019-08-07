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وكالة: "تسلا" تدرس زيادة الأسعار في الصين بدءًا من سبتمبر

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وكالة: "تسلا" تدرس زيادة الأسعار في الصين بدءًا من سبتمبر وكالة: "تسلا" تدرس زيادة الأسعار في الصين بدءًا من سبتمبر

مباشر: ذكرت تقارير صحفية أن شركة "تسلا" تفكر في زيادة منتجاتها في الصين بداية من الشهر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "رويترز" لم تسمها، اليوم الأربعاء، إن قرار "تسلا" جاء وسط حالة عدم اليقين المرتبطة بسعر صرف اليوان.

وكانت الصين سمحت لسعر صرف اليوان أن يتراجع أمام الدولار ويتجاوز مستوى 7 يوانات لكل دولار في مطلع الأسبوع الجاري، لتتهمها الأمريكية بعد ذلك بالتلاعب بالعملة.

وجاء انخفاض اليوان الحاد بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد في نهاية الأسبوع الماضي بتطبيق رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءً من الشهر المقبل.

وتستورد شركة "تسلا" في الوقت الحالي كل السيارات التي تبيعها داخل الصين، ولكنها تعمل الآن على بناء مصنعها داخل شنغهاي والذي بدوره سيصنع موديلات سيارات "3" في مراحلهم الأولية، كما سيساعدها في تخفيف تأثير الحرب التجارية والتعريفات.

وفي العام الماضي اضطرت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة شركة "تسلا" لتعديل الأسعار عدة مرات.

مباشر (اقتصاد)

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