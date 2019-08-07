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السوق السعودي يكسر سلسلة الخسائر بمكاسب تتجاوز 1% بنهاية التعاملات

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السوق السعودي يكسر سلسلة الخسائر بمكاسب تتجاوز 1% بنهاية التعاملات السوق السعودي يكسر سلسلة الخسائر بمكاسب تتجاوز 1% بنهاية التعاملات

الرياض – مباشر: قادت المكاسب شبه الجماعية لقطاعات سوق الأسهم - تداول وعلى رأسها البنوك والمواد الأساسية المؤشر العام للسوق- تاسي للمنطقة الخضراء؛ بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد سلسة خسائر دامت 5 جلسات متتالية.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق التعاملات مسجلا أعلى وتيرة مكاسب منذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي، محققا نشاط بالسيولة مقارنة بتعاملات الثلاثاء.

وأغلق المؤشر العام للسوق- تاسي على ارتفاع نسبته 1.06 بالمائة، وهى أعلى وتيرة ارتفاع للمؤشر منذ جلسة 27 يونيو/ حزيران 2019 عندما سجل مكاسب نسبتها 1.26 بالمائة.

وجنى المؤشر مكاسب بواقع 88.88 نقطة بتعاملات الأربعاء، ليصل لمستوى 8482.95 نقطة.

وشهدت السيولة نشاطا بتعاملات اليوم لتبلغ 3.04 مليار ريال، مقابل 2.95 مليار ريال بالجلسة الماضية، على الرغم من انخفاض كميات الأسهم المتداول عليها لـ111.43 مليون سهم، مقابل 120.84 مليون سهم بتعاملات الثلاثاء.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ 23 صفقة خاصة، على مجموعة من الأسهم، بقيمة 375.1 مليون ريال، من خلال 7.6 مليون سهم.

وغلب اللون الأخضر على معظم قطاعات السوق بنهاية التعاملات؛ وحل بمقدمتها الطاقة بنسبة 1.78 بالمائة، يليه الخدمات التجارية بـ 1.68 بالمائة، ثم المرافق والمنافع العامة بنحو 1.6 بالمائة.

ودفعت مكاسب القطاعات القيادية المؤشر لتغيير مساره الهبوطي؛ وسط مكاسب قطاع الاتصالات بنسبة 1.2 بالمائة، يليه البنوك بنحو 1.1 بالمائة، ثم المواد الأساسية بـ 0.7 بالمائة.

وتراجع قطاع الأدوية وحيدا بتعاملات اليوم بنسبة 0.96 بالمائة، فيما استقر الخدمات الاستثمارية والتمويلية.

وتصدر سهم "الكابلات السعودية" مكاسب السوق بنسبة 8.7 بالمائة، وحل سهم "أسمنت السعودية" على رأس التراجعات بنحو 7.2 بالمائة.

وكان سهم "سابك" الأنشط بالسوق الرئيسي على مستوى السيولة بقيمة 369.91 مليون ريال، و"الإنماء" على الكميات بـ 7.38 مليون سهم.

وعلى مستوى مؤشر السوق الموازي- نمو، عاد للارتفاع بعد تراجعه لجلستين متتاليتين بمكاسب في الختام بلغت 1.7 بالمائة، رابحا 66.01 نقطة، رفعته لمستوى 3871.75 نقطة.

وبلغت سيولة الموازي 924.3 ألف ريال، مقارنة بـ 861.95 ألف ريال بجلسة الثلاثاء، من خلال التداول على 38.31 ألف سهم، مقابل تداولات بالجلسة الماضية تمت على 38.89 ألف سهم.

وتصدر سهم "العمران" مكاسب الموازي بنسبة 5.03 بالمائة، يليه "ثوب الأصيل" بنحو 3.97 بالمائة، وكان "باعظيم" أبرز التراجعات بـ 1.4 بالمائة.

وسيطر "باعظيم" على تداولات الموازي؛ بسيولة قيمتها 387.79 ألف ريال، وبكيمات 13.96 ألف سهم.

وفي الجلسة الماضية، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمنطقة الحمراء ليواصل سلسلة التراجعات التي دامت لخمس جلسات على التوالي.

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