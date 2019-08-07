"الأحساء" تمدد اتفاقية للاستحواذ على شركة غير مدرجة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الأحساء للتنمية، عن تمديد مذكرة تفاهم ملزمة، للاستحواذ على شركة غير مدرجة (شركة السلام للخدمات الطبية).

وقالت "الأحساء"، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إنه تم تمديد مذكرة التفاهم، لفترة 92 يوما إضافية، تنتهي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019م.

وأشارت إلى أن تمديد المذكرة جاء بغرض استكمال وثائق الصفقة، والحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي لتمديد مذكرة التفاهم.

وأعلنت "الأحساء" في مايو / أيار الماضي، عن تمديد مذكرة التفاهم، لمدة 90 يوماً إضافية، تنتهي في 28 أغسطس / آب 2019م.

ووقعت الشركة في مارس / آذار الماضي، اتفاقية؛ للاستحواذ على 100 بالمائة من أسهم شركة السلام للخدمات الطبية مقابل إصدار أسهم جديدة.

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