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3 عوامل تهبط بأرباح "السعودي الألماني" بالربع الثاني

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الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة الشرق الأوسط  للرعاية الصحية (مستشفى السعودي الألماني)، تسجيلها تراجع في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 64.2 بالمائة على أساس سنوي.

وبحسب النتائج المالية للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، بلغ صافي الربح نحو 12.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2019، مقابل 34.27 مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي

وعلى أساس ربعي تراجعت أيضاً أرباح الشركة بنسبة 15.8 بالمائة، حيث كانت قد سجلت بالربع الأول من العام الجاري نحو 14.6 مليون ريال.

وبلغت ايرادات الشركة نحو 353.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2019، مقابل 346.13 مليون ريال بالربع المقارن بزيادة 2.04 بالمائة.

وقالت الشركة في البيان إن الإيرادات شهدت زيادة نسبية بسبب حدوث زيادة محدودة في حركة المرضى.

3 عوامل تتراجع بالأرباح

وأضافت أن سبب تراجع أرباح الشرثكة خلال الربع الثاني يعود إلى الزيادة في تكلفة الرواتب بسبب توظيف المزيد من مقدمي الخدمة الطبية المهرة والاداريين المتميزين لتعزيز الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وأدت زيادة تكلفة الرسوم الحكومية للعمالة إلى زيادة تكاليف الموظفين.

وتابعت: أدت الزيادة في مصاريف الإهلاك الناتجة عن أعمال تجديدات المستشفيات والإضافات في المعدات والأجهزة الطبية والتي تهدف إلى تحسين تجربة المرضى إلى تراجع أرباح الشركة، إضافة إلى الزيادة في رسوم التمويل نتيجة استخدام تسهيلات بنكية إضافية.

وعلى صعيد الأرباح النصف سنوية انخفضت أرباح الشركة بنسبة 77.86 بالمائة إلى 26.87 مليون ريال، مقابل 121.4 مليون ريال عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح للستة أشهر الأولى من العام إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض حركة المرضى والذي يعود لأعمال التجديدات في بعض مستشفيات المجموعة والتي أثرت على أعداد المرضى، وزيادة في تكلفة المرتبات بسبب توظيف المزيد من مقدمي الخدمة الطبية المهرة وبعض الاداريين المتميزين من أجل زيادة الكفاءة التشغيلية.

كما أدت زيادة تكلفة الرسوم الحكومية للعمالة إلى زيادة تكاليف الموظفين، وبالتالي تراجع الأرباح، إضافة إلى الزيادة في مصاريف الإهلاك الناتجة عن أعمال تجديدات المستشفيات والإضافات في المعدات والأجهزة الطبية والتي تهدف إلى تحسين تجربة المرضى، إضافة إلى الزيادة في رسوم التمويل نتيجة استخدام تسهيلات بنكية إضافية.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

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مباشر (اقتصاد)

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