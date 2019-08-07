تعلن شركة ملكية للاستثمار عن إتاحة التقرير النصف سنوي للعام 2019 لصندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت للجمهور

تفاصيل الإعلان تعلن شركة مَلكية للاستثمار عن إتاحة التقرير النصف سنوي لصندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت للنصف الأول للعام 2019م للجمهور عن الفترة 25/04/1440هـ الموافق 01/01/2019م وحتى 27/10/1440هـ الموافق 30/06/2019م . وفيما يلي نبذه عما يتضمنه التقرير:

نبذة عامة عن الصندوق، معلومات مدير الصندوق ، أنشطة الاستثمار، التوزيع الجغرافي لعقارات الصندوق، تعديلات الشروط والأحكام، بيانات أخرى، القوائم المالية للفترة.

http://mulkia.sa/wp-content/uploads/2019/08/Mulkia-Gulf-Real-Estate-REIT-Unitholders-Semi-Annual-report-2019_compressed-1.pdf