تعلن شركة المراعي عن قرار مجلس ادارتها تعيين رئيس لمجلس الادارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان للدورة الجديدة

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام أن مجلس إدارتها المنتخب خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأحد 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019م ولدورة مجلس جديدة، تبدأ من 7 أغسطس 2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 6 أغسطس 2022م، قد أصدر يوم الأربعاء 7 أغسطس 2019م القرارات التالية:

أولاً: تعيين صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيساً لمجلس الإدارة

ثانياً: تعيين الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب نائباً لرئيس مجلس الإدارة

ثالثاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري – رئيساً

2- الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – عضواً

3- الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى – عضواً

4- الأستاذ سلطان بن عبد الملك آل الشيخ – عضواً

5- الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي – عضواً

رابعاً: تشكيل اللجنة التنفيذية من الاعضاء التالية اسماؤهم:

1- الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – رئيساً

2- الامير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – عضواً

3- الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى – عضواً

4- الأستاذ أنيس بن أحمد موءمنه – عضواً

5- الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري – عضواً

6- الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي – عضواً

7- الأستاذ بيتر أمون (Peter Amon) – عضواً

8- الأستاذ جورجيس بيير شوردريت – عضواً

خامساً: تشكيل لجنة المخاطر من الاعضاء التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى – رئيساً

2- الأستاذ جاسون داي (Mr. Jason Day) – عضواً

3- الأستاذة فانيسا فيسك (Mrs. Vanessa Fisk) – عضواً

كما تم تعيين أمين سر لمجلس الادارة وكذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)