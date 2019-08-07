تعلن شركة المراعي عن قرار مجلس ادارتها تعيين رئيس لمجلس الادارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان للدورة الجديدة

أولاً: تعيين صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيساً لمجلس الإدارة
ثانياً: تعيين الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب نائباً لرئيس مجلس الإدارة
ثالثاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري – رئيساً
2- الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – عضواً
3- الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى – عضواً
4- الأستاذ سلطان بن عبد الملك آل الشيخ – عضواً
5- الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي – عضواً
رابعاً: تشكيل اللجنة التنفيذية من الاعضاء التالية اسماؤهم:
1- الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – رئيساً
2- الامير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – عضواً
3- الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى – عضواً
4- الأستاذ أنيس بن أحمد موءمنه – عضواً
5- الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري – عضواً
6- الأستاذ سعد بن عبد المحسن الفضلي – عضواً
7- الأستاذ بيتر أمون (Peter Amon) – عضواً
8- الأستاذ جورجيس بيير شوردريت – عضواً
خامساً: تشكيل لجنة المخاطر من الاعضاء التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى – رئيساً
2- الأستاذ جاسون داي (Mr. Jason Day) – عضواً
3- الأستاذة فانيسا فيسك (Mrs. Vanessa Fisk) – عضواً
كما تم تعيين أمين سر لمجلس الادارة وكذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)