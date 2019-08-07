اعلان الشركة الوطنية للتربية و التعليم عن آخر التطورات لـ تاريخ الانتهاء المتوقع لمشروع مجمع القيروان التعليمي المفصح عنه بنشرة الإصدار بتاريخ 2018/09/18م.

بند توضيح مقدمة إشارة إلى إفصاح الشركة بنشرة الإصدار بتاريخ 2018/09/18م بخصوص مشروع مجمع القيروان التعليمي الذي تقدر طاقته الاستيعابية بـ 5,200 طالب وطالبة، والمتوقع افتتاحه وتشغيله في العام الدراسي 2019م-2020م، تود أن توضح الشركة وجود تغيير في تاريخ الافتتاح بتأخير عام دراسي. الحدث الذي سبق إعلانه تاريخ الانتهاء المتوقع لمشروع مجمع القيروان التعليمي المفصح عنه بنشرة الإصدار بتاريخ 2018/09/18م. تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-01-08 الموافق 2018-09-18 نسبة الانجاز المتحقق بلغت نسبة الانجاز في مشروع مجمع القيروان التعليمي 40% التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث التاريخ المتوقع لافتتاح وتشغيل مجمع القيروان التعليمي بداية العام الدراسي 2020م – 2021م بتأخر عام دراسي عن ما سبق نشره بنشرة الاصدار. اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً تأخر مشروع مجمع القيروان التعليمي عام عن ما ورد في نشرة الاصدار وذلك بسبب التأخر في إصدار التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية. التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد تغير يذكر على التكلفة التقديرية للمشروع مرتبطة بهذا التغير. آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يتوقع وجود أثر جوهري للتغيير على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2019م-2020م
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