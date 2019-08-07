أخبار عاجلة

رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان الشركة الوطنية للتربية و التعليم عن آخر التطورات لـ تاريخ الانتهاء المتوقع لمشروع مجمع القيروان التعليمي المفصح عنه بنشرة الإصدار بتاريخ 2018/09/18م.

Google+ Print
اعلان الشركة الوطنية للتربية و التعليم عن آخر التطورات لـ تاريخ الانتهاء المتوقع لمشروع مجمع القيروان التعليمي المفصح عنه بنشرة الإصدار بتاريخ 2018/09/18م. اعلان الشركة الوطنية للتربية و التعليم عن آخر التطورات لـ تاريخ الانتهاء المتوقع لمشروع مجمع القيروان التعليمي المفصح عنه بنشرة الإصدار بتاريخ 2018/09/18م.
بند توضيح مقدمة إشارة إلى إفصاح الشركة بنشرة الإصدار بتاريخ 2018/09/18م بخصوص مشروع مجمع القيروان التعليمي الذي تقدر طاقته الاستيعابية بـ 5,200 طالب وطالبة، والمتوقع افتتاحه وتشغيله في العام الدراسي 2019م-2020م، تود أن توضح الشركة وجود تغيير في تاريخ الافتتاح بتأخير عام دراسي. الحدث الذي سبق إعلانه تاريخ الانتهاء المتوقع لمشروع مجمع القيروان التعليمي المفصح عنه بنشرة الإصدار بتاريخ 2018/09/18م. تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية (تداول) 1440-01-08 الموافق 2018-09-18 نسبة الانجاز المتحقق بلغت نسبة الانجاز في مشروع مجمع القيروان التعليمي 40% التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث التاريخ المتوقع لافتتاح وتشغيل مجمع القيروان التعليمي بداية العام الدراسي 2020م – 2021م بتأخر عام دراسي عن ما سبق نشره بنشرة الاصدار. اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً تأخر مشروع مجمع القيروان التعليمي عام عن ما ورد في نشرة الاصدار وذلك بسبب التأخر في إصدار التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية. التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد تغير يذكر على التكلفة التقديرية للمشروع مرتبطة بهذا التغير. آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يتوقع وجود أثر جوهري للتغيير على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2019م-2020م

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج