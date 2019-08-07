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إعـلان شركة ملكية للاستثمار عـن إتاحـة التقريـر المـالي الأولي لـ صندوق ملكية عقارات الخليج ريت للفتـرة المنتهيـة في ( 2019-06-30 ) للجمهور

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إعـلان شركة ملكية للاستثمار عـن إتاحـة التقريـر المـالي الأولي لـ صندوق ملكية عقارات الخليج ريت للفتـرة المنتهيـة في ( 2019-06-30 ) للجمهور إعـلان شركة ملكية للاستثمار عـن إتاحـة التقريـر المـالي الأولي لـ صندوق ملكية عقارات الخليج ريت للفتـرة المنتهيـة في ( 2019-06-30 ) للجمهور
بند توضيح مقدمة تعلن شركة ملكية للاستثمار عن إتاحة التقارير المالية الأولية لعام 2019 لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت للفترة المنتهية في 30/06/2019م وفيما يلي ملخص النتائج المالية: صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 585,696,404 ريال سعودي إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 12,611,790 ريال سعودي. صافي الربح / ( الخسارة ) للفترة 19,964,421 ريال سعودي عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 60000000 صافي قيمة الوحدة 9.76 العائد للفترة % % 0.73 رابط القوائم المالية http://mulkia.sa/wp-content/uploads/2019/08/صندوق-ملكية-عقارات-الخليج-ريت.pdf الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

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