"سوفت بنك" تحقق أرباحاً تتجاوز 10 مليارات دولار بـ3 أشهر

مباشر: حققت شركة "سوفت بنك" أرباحاً قياسية في الربع الأول من العام المالي الجاري، بفضل مكاسب استثمارتها في قطاع التكنولوجيا.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة اليابانية الاستثمارية، اليوم الأربعاء، تسجيل صافي أرباح بقيمة 1.12 تريليون ين (10.6 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 313.68 مليار ين خلال فترة المقارنة العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، انخفضت الأرباح التشغيلية لـ"سوفت بنك" في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 3.7 بالمائة إلى 688.82 مليار ين.

وفيما ارتفعت الأرباح التشغيلية لصندوق "رؤية" و"دلتا" بنسبة 65.7 بالمائة إلى 397.63 مليار ين.

أما على صعيد المبيعات فشهدت زيادة بنسبة 2.8 بالمائة عند 2.33 تريليون ين خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي، مقابل مستوى 2.27 تريليون ين خلال نفس الفترة من 2018.

وذكر بيان الشركة أن صندوق رؤية امتلك 81 استثماراً بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، وبلغت قيمة تلك المشاريع 66.3 مليار دولار.