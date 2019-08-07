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سوفت بنك: السعودية وأبوظبي تبديان اهتماما بالاستثمار بصندوق رؤية 2

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سوفت بنك: السعودية وأبوظبي تبديان اهتماما بالاستثمار بصندوق رؤية 2 سوفت بنك: السعودية وأبوظبي تبديان اهتماما بالاستثمار بصندوق رؤية 2

الرياض- مباشر: قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، اليوم الأربعاء، إن وأبوظبي تبديان "اهتماما كبيرا" بالاستثمار في صندوق رؤية الثاني.

وأضاف ماسايوشي سون في مؤتمر صحفي بمدينة طوكيو اليابانية، وفقا لرويترز، أن المناقشات ما زالت مستمرة ومن ثم فإن السعودية وأبوظبي لم تدخلا ضمن قائمة المشاركين بالتعهد بمبلغ 108 مليارات دولار للصندوق أُعلن عنها الأسبوع الماضي.

وكشفت شركة "سوفت بنك" النقاب عن "صندوق رؤية" ثاني يستهدف الاستثمار في التكنولوجيا، مشيرة إلى أنها حصلت على تعهدات بقيمة 108 مليارات دولار من شركات من ضمنها "مايكروسوفت".

وقالت الشركة اليابانية في بيان يوم الجمعة الماضي، إنها وحدها تستهدف استثمار مبلغ 38 مليار دولار في الصندوق.

وتابعت أن من ضمن الشركات التي تخطط للاستثمار في الصندوق "آبل" و"فوكسكون"، حيث أن الاثنان يستثمرون في صندوقها الأول.

وأكدت "سوفت بنك" على أن الهدف من الصندوق هو التسهيل المستمر لثورة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في السوق القيادي.

ومنذ عامين أطلقت "سوفت بنك" صندوقها السيادي الأول بدعم 60 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية وأبو ظبي. 

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