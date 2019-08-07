إعلان إلحاقي من شركة الأحساء للتنمية بخصوص توقيع شركة الأحساء للتنمية اتفاقية للاستحواذ على شركة غير مدرجة شركة السلام للخدمات الطبية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة السلام للخدمات الطبية