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إعلان إلحاقي من شركة الأحساء للتنمية بخصوص توقيع شركة الأحساء للتنمية اتفاقية للاستحواذ على شركة غير مدرجة شركة السلام للخدمات الطبية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة السلام للخدمات الطبية

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إعلان إلحاقي من شركة الأحساء للتنمية بخصوص توقيع شركة الأحساء للتنمية اتفاقية للاستحواذ على شركة غير مدرجة شركة السلام للخدمات الطبية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة السلام للخدمات الطبية إعلان إلحاقي من شركة الأحساء للتنمية بخصوص توقيع شركة الأحساء للتنمية اتفاقية للاستحواذ على شركة غير مدرجة شركة السلام للخدمات الطبية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة السلام للخدمات الطبية
بند توضيح مقدمة الحاقا لاعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 20-03-2019م الموافق 13-07-1440هـ بخصوص توقيع شركة الأحساء للتنمية اتفاقية للاستحواذ على شركة غير مدرجة شركة السلام للخدمات الطبية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة السلام للخدمات الطبية تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-07-13 الموافق 2019-03-20 التغير الحاصل على التطوير أنه تم تمديد مدة مذكرة التفاهم الملزمة للشراء لفترة 92 يوم إضافية حتى تاريخ 28 نوفمبر 2019 م لغرض استكمال وثائق الصفقة لشراء 100% من شركة السلام للخدمات الطبية والحصول على موافقة الجهات المختصة. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد

مباشر (اقتصاد)

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