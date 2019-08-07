مسح..10 شركات سعودية تقتنص 81% من الأرباح المعلنة بالربع الثاني

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: استحوذت 10 شركات كبرى على نحو 80.6 بالمائة من إجمالي أرباح الشركات السعودية التي أعلنت عن نتائجها للربع الثاني من 2019، بقيادة شركة الاتصالات السعودية.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر"، تستند على إفصاحات الشركات، أن أعلى 10 شركات من حيث الأرباح، سجلت صافي ربح بلغ 15.83 مليار ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، بتراجع نسبته 20.5 بالمائة، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وأعلنت 131 شركة مدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني، حتى صباح اليوم الأربعاء، من إجمالي 169 شركة، تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر من كل عام.

وتمتد المهلة النظامية للشركات، المقدرة بـ 30 يوم عمل، إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، لتنتهي في 21 أغسطس / آب الجاري.

وتراجعت الأرباح المجمعة للشركات المعلنة نحو 27.7 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، إلى 19.65 مليار ريال، مقابل 27.16 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.

"الاتصالات" تنتزع الصدارة

وتمكنت شركة الاتصالات أن تنتزع صدارة الشركة الأعلى ربحا في الربع الثاني، بعد ارتفاع صافي أرباح الشركة 16.53 بالمائة، إلى 2.85 مليار ريال، مقابل 2.44 مليار ريال للربع المماثل من 2018.

وجاء البنك الأهلي بالمركز الثاني من حيث أعلى الأرباح خلال الربع الثاني من 2019، بأرباح صافية بلغت 2.69 مليار ريال، وكان المركز الثالث لشركة لمصرف الراجحي بصافي ربح بلغ 2.58 مليار ريال.

"سابك" بالمركز الرابع

أما شركة "سابك" السعودية، فقد تأخرت إلى المركز الرابع، بقائمة أعلى الأرباح بالربع الثاني من العام الحالي، لتتخلى عن مركز الصدارة، التي دائما ما تسيطر عليه.

وجاء تؤخر "سابك" بعد هبوط أرباح الشركة بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام 2019، لتصل إلى 2.12 مليار ريال، مقابل 6.7 مليار ريال للربع المماثل من 2018، بتراجع نسبته 68.36 بالمائة.

النصف الأول

وعلى مستوى النصف الأول، كشفت إحصائية "مباشر"، تراجع الأرباح المجمعة لأكبر 10 شركات، نحو 11 بالمائة إلى 32.37 مليار ريال، تمثل حوالي 80.14 بالمائة من إجمالي الأرباح المعلنة.

وبلغ إجمالي أرباح الشركات المعلنة نحو 40.39 مليار بالنصف الأول من 2019، مقابل 50.98 مليار ريال، لنفس الفترة من 2018، بتراجع 20.78 بالمائة.

واحتفظت شركة الاتصالات السعودية بالصدارة بالنصف الأول كذلك، بعد نمو أرباح الشركة 11.25 بالمائة إلى حوالي 5.6 مليار ريال.

وتقدمت شركة "سابك" إلى المركز الثاني، بالنصف الأول، صافي أرباح بلغ 5.52 مليار ريال، وكان المركز الثالث للبنك الأهلي بـ5.46 مليار ريال.

وحل مصرف الراجحي بالمركز الرابع من حيث أعلى الأرباح بالنصف الأول من عام 2019 بأرباح صافية بلغت 5.18 مليار ريال.

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