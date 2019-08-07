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اشتباكات بين مسلحين وقوات حماية القصر الرئاسي جنوبي اليمن

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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين حاولوا، عقب تشييع جثمان قائد اللواء الأول دعم وإسناد التابعة لقوات الحزام الأمني منير اليافعي، اقتحام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في حي القطيع، إلا أن جنود الحماية الرئاسية منعوهم وأطلقوا النار عليهم.

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف أن اشتباكات محدودة دارت بين الطرفين أسفرت عن سقوط جريح على الأٌقل من المهاجمين.

وأشار إلى تحليق طائرات حربية تابعة للتحالف في سماء المنطقة، بالتزامن مع انتشار جنود من قوة الواجب في بوابات القصر الرئاسي.

وتأتي الاشتباكات في ظل توتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الشرعية في عدن، على خلفية اتهامات أطلقها نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، أمس الثلاثاء، للحكومة بالتواطؤ مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في استهداف معسكر الجلاء التابع للحزام الأمني في مديرية البريقة، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، الخميس الماضي، والذي أدى إلى مقتل 36 عسكريا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير المشالي اليافعي.

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