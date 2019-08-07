تتبع ضغط الدم قد يصبح ممكنًا عبر صور السيلفي

يعمل فريق من الباحثين في كندا والصين على إيجاد طريقة ثورية جديدة لتتبع ضغط الدم بالسهولة نفسها للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر صورة السيلفي.

ونشر الفريق، الموجود مقره في جامعة تورنتو والمستشفى التابع لجامعة هانغتشو، دليلًا على المفهوم القائل بأن تطبيق الهاتف الذكي الذي يلتقط فيديو قصير يمكنه اكتشاف ضغط الدم بدقة على أنواع معينة من المستخدمين.

وقال كانغ لي Kang Lee، عالم النفس التنموي بجامعة تورنتو والمؤلف الرئيسي للبحث: نحن نستخدم تقنية تسمى التصوير البصري عبر الجلد.

وتعتمد فكرة البحث على استخدام الضوء المنبعث من كاميرا الهاتف الذكي للكشف عن البروتينات، وذلك بسبب أن الضوء يرتد بالقرب من سطح الجلد بمعدلات مختلفة.

ويمكن للفريق باستخدام خوارزميات التعلم الآلي ترجمة هذه القياسات إلى قراءات لضغط الدم، وقراءات يقولون: إنها دقيقة بنسبة 95 في المئة.

ويبحث الاختبار في قياسات الضوء المرتد عبر بروتين مثل الهيموغلوبين، حيث من الممكن الحصول على قراءة لضغط الدم من خلال قياس التغييرات الدقيقة في الهيموغلوبين، بمعدل يصل إلى 900 صورة ملتقطة خلال 30 ثانية.

لكن هناك تحذير رئيسي يتمثل بأن مجموعة الاختبار التي شملت 1332 شخصًا كانت من أصل شرق آسيوي أو أوروبي إلى حد كبير.

ويعني ذلك أن إثبات المفهوم قد يكون غير دقيق بشكل كبير بالنسبة للأشخاص الملونين، لكن يجب – من الناحية النظرية – أن يعمل الاختبار بنفس الطريقة.

ويجب أن يكون تطبيق الهاتف الذكي قادرًا على معرفة الفرق بين الضوء المرتد من الميلانين – المسؤول عن لون البشرة – والضوء المرتد من الهيموغلوبين، لكن بدون إجراء اختبار على الأفراد ذوي البشرة الداكنة، فإنه من المستحيل تحديد ما إذا كان يمكن بالفعل قياس ضغط الدم بنفس الدرجة من الدقة.

وأقر الفريق بحقيقة أنهم كانوا بحاجة إلى اختبار الطريقة على أنواع البشرة الأخرى، ويأملون في العثور على المزيد من شركاء البحث في أنحاء مختلفة من العالم لتوظيف المزيد من المشاركين المتنوعين.

ويقول لي: إن الأمر سيستغرق سنوات لإجراء جميع الاختبارات اللازمة لجعل التطبيق قابلاً للعمل مع الجميع، إلى جانب الحاجة للحصول على موافقة السلطات التنظيمية، مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للموافقة عليه للاستخدام المنتظم.

يذكر أن تطبيق الهاتف الذكي الذي طوره لي وفريقه المسمى (Anura) ليس جاهزًا للاستخدام بعد، وهو متوفر في متجر تطبيقات أندرويد وآي أو إس، لكنه لا يكتشف في شكله الحالي سوى معدل ضربات القلب ومستويات الضغط لدى المستخدمين.