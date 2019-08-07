محدث..الذهب يرفع مكاسبه لـ22 دولاراً مع الاندفاع نحو الأصول الآمنة

مباشر: عزز الذهب من مكاسبه العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح المعدن نحو 22 دولاراً متجاوزاً مستوى 1500 دولار ويسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات.

ويستفيد المعدن الأصفر من التوترات التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة والصين، بعد قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة ضد بكين، واتهامها بشكل رسمي بالتلاعب بالعملة.

وتأتي التوترات التجارية بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي بخفض معدل الفائدة، وتوقعات المستثمرين لمزيد من الخفض في العام الحالي.

وقال بنك "جولدمان ساكس" في مذكرة صادرة أمس إنه لم يعد يتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق ينهي نزاعهما التجاري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل.

أما عن توقعات البنك لقرار الفيدرالي، فإن المستثمرين يتوقعون قيام المركزي الأمريكي بخفض مؤكد لمعدل الفائدة في الشهر المقبل وخطوة أخرى مماثلة في اجتماع أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحلول الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الثاني بنسبة 1.4 بالمائة أو ما يعادل 22.40 دولار إلى 1506.60 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.3 بالمائة أو ما يوازي 19.35 دولار في تمام الساعة 11:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 1493.35 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.634.