انفوجرافيك..متبرعو معهد الأورام أبرزهم بن زايد ومحمد صلاح وساويرس

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القاهرة - مباشر: دشن عدد من رجال الأعمال المصريين والعرب وكذا المواطنين، حملة تبرعات لإعادة تأهيل معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، والذي شهد يوم الأحد الماضي، انفجاراً عبر سيارة مفخخة.

وضمت حملة التبرعات كلاً من، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ولاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والملياردير المصري نجيب ساويرس.

هذا بالإضافة إلى تبرعات من حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، ودكاترة ومعيدين في جامعة القاهرة، وبعض رجال الأعمال.

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