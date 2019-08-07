برلماني عراقي يقترح وضع صورة صدام حسين وهو مكبل في قاعتي البرلمان والحكومة

وقال النائب كاظم الصيادي، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، يجب وضع صورة الرئيس صدام حسين في قاعتي مجلس البرلمان والوزراء لكي تكون عبرة للمسؤولين بأن السلطة والظلم والسرقة لا تدوم لأحد، حسب تعبيره.

كما قال الصيادي في المنشور إنه يعتزم مناقشة الاقتراح من الشعب العراقي في القريب العاجل.

يذكر أن صدام حسين شغل منصب رئيس العراق لأكثر من 20 عاما، بدءا من عام 1979 إلى 2003. في ديسمبر / كانون الأول 2003، بالقرب من مدينة تكريت، قبضت عليه القوات الأمريكية واعتقلته.

بدأت محاكمة الرئيس السابق في عام 2004. أدين صدام حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في حق سكان بلدة الدجيل عام 1982.

وفي 30 من شهر كانون الأول /ديسمبر من عام 2006 تم إعدام صدام حسين بحكم المحكمة العسكرية العراقية العليا.