أخبار عاجلة

رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

محلل سياسي: هناك رأي داخل "النهضة" التونسية يعتبر ترشيح مورو خطأ

Google+ Print

وأشار الشرفي، في تصريحات لراديو "سبوتنيك" إلى أن عدد المترشحين كبير وأغلبهم دخل بصورة غير جدية وصورية دون أمل في المنافسة وأوضح أنه كان هناك رأي داخل حركة النهضة عبر عنه د. رفيق عزام بأن ترشيح الحركة لشخص من داخلها  خطأ لأن الوضع الدولي والإقليمي لا يسمح بذلك والأفضل خوض غمار البرلمان  واختيار مرشح توافقي يضمن الحريات والمسار الانتقالي الديمقراطي التوافقي.

© AP Photo /

وأكد شاكر أن هناك ضغوطات من داخل مجلس الشورى في حركة النهضة فرض رؤيته على الجميع، وأوضح الشرفي أن هناك وجوه بارزة سيكون لها حظ في الدور الثاني مثل عبد الفتاح مورو ورئيس يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي ومصطفى بن جعفر،  منوها بأنه لم تتضح بعد خارطة الترشحات النهائية لإعطاء انطباعا حول طبيعة التحالفات المقبلة في هذه الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن هناك مشاورات بين مختلف الأحزاب والأطياف مع انتظار ما يمكن أن يحدث من موقف باقي الأحزاب والشخصيات.

يذكر أن حركة النهضة في تونس كانت قد رشحت عبد الفتاح مورو، نائب رئيس الحركة، لخوض انتخابات الرئاسة.

وجاء قرار ترشيح مورو، خلال اجتماع لمجلس شورى الحركة مساء الثلاثاء، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

وبهذه التزكية، تراجعت حركة النهضة عن موقفها عدم تقديم مرشح من داخلها في الرئاسية، كما يعد ذلك أول مرة تقدم فيها الحركة مرشحا للرئاسة منذ 2011.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت خلال اسبوع

مساء dmc - الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت خلال اسبوع

مساء dmc - "الزراعة" : ذبح "الأضاحي " في مجازر الحكومة مجانا خلال عيد الأضحي

مساء dmc - "الزراعة" : ذبح "الأضاحي " في مجازر الحكومة مجانا خلال عيد الأضحي

الأخبار - الحكومة اليمنية تدعو التحالف للضغط علي الانفصاليين الجنوبيين بعد التصعيد في عدن

الأخبار - الحكومة اليمنية تدعو التحالف للضغط علي الانفصاليين الجنوبيين بعد التصعيد في عدن

الحكومة المصرية تكشف مصير تبرعات معهد الأورام

الحكومة المصرية تكشف مصير تبرعات معهد الأورام