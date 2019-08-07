تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين خلال يوليو

مباشر: انخفض احتياطي الصين من النقد الأجنبي في الشهر الماضي، مع تنامي التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.

وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني، اليوم الأربعاء، أن احتياطي النقد الأجنبي في يوليو/تموز الماضي تراجع بمقدار 15.54 مليار دولار ليصل إلى مستوى 3.104 تريليون دولار.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن احتياطي الصين من النقد الأجنبي سيتراجع بمقدار 18 مليار دولار.

ويعد انخفاض احتياطي الصين من النقد الأجنبي في الشهر الماضي هو الثاني في العام الجاري، وجاء في بيان البنك أن الهبوط جاء نتيجة تغير معدلات سعر الصرف الأجنبي وأسعار الأصول التي توجد بحوزة الصين في احتياطاتها.

وفي نهاية الشهر الماضي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق تعريفات جمركية جديدة على واردات من الصين بنسبة 10 بالمائة، على أن يتم تفعيلها بداية من الشهر المقبل.

وفي الأسبوع الجاري هبط اليوان أمام الدولار إلى أدنى مستوى في 10 سنوات.

أما عن احتياطي الصين من الذهب فوصل بنهاية الشهر الماضي عند 62.26 مليون أوقية بزيادة بنحو 4.5 بالمائة عن مستوى 59.60 مليون أوقية في نهاية العام الماضي.

وفيما يتعلق بقيمة احتياطي الصين من الذهب فزادت إلى مستوى 88.876 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقابل مستوى 87.27 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.