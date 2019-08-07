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مجلس الوزراء العراقي يقر اتفاقيات وتوصيات مع السعودية والكويت

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مجلس الوزراء العراقي يقر اتفاقيات وتوصيات مع السعودية والكويت مجلس الوزراء العراقي يقر اتفاقيات وتوصيات مع السعودية والكويت

مباشر: عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية في بغداد، يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ووافق مجلس الوزراء، وفقا لبيان له اليوم الأربعاء، على مشروع اتفاقية بين جمهورية العراق والمملكة العربية ؛ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال.

وأقر الوزراء، توصية مجلس الطاقة الوزاري بشأن عقد الخدمة لحقل المنصورية في محافظة ديالى.

وتمت موافقة مجلس الوزراء، على عدة توصيات لتطوير معبر سفوان الحدودي بين العراق والكويت في محافظة البصرة.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ووافق المجلس، على متطلبات العملية الانتخابية لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

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