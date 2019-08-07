إيداع دفعة "حساب المواطن" بحسابات المستفيدين السعوديين..غداً

الرياض- مباشر: يبدأ برنامج "حساب المواطن" في إيداع الدفعة 21 "دفعة شهر أغسطس" في حسابات المستفيدين السعوديين غدا الخميس الموافق 8 أغسطس 2019.

وكان المتحدث بإسم برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، صرح في يوليو/ تموز الماضي عن إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرون لمستفيدي برنامج حساب المواطن الخميس الثامن من شهر أغسطس.

ويصرف البرنامج دعمه الشهري للمستفيدين يوم 10 من كل شهر ميلادي.

وأعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية مؤخرا، عن تفاصيل الدفعة العشرين لشهر يوليو الجاري، وتم صرف 2.6 مليار ريال لنحو 12.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم لشهر يوليو/ تموز 2019.

يشار إلى أن إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى دفعة يونيو 2019 (الدفعة الأخيرة)، بلغ 47.7 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 20 دفعة أكثر من 356 مليون ريال.

ويعد برنامج "حساب المواطن" أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي؛ للفئات الأكثر استحقاقاً.

ويهدف البرنامج لتخفيف الآثار المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وغيرها.

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