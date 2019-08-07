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الأمن العراقي يعتقل "مسؤول غنائم داعش" في أغنى مدن البلاد

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الأمن العراقي يعتقل "مسؤول غنائم داعش" في أغنى مدن البلاد الأمن العراقي يعتقل "مسؤول غنائم داعش" في أغنى مدن البلاد

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة، تلقي القبض على الإرهابي" المكنى "أبو شاهر" والذي يشغل منصب ما يسمى "مسؤول الغنائم في قاطع الرياض".

وأضافت الخلية: "أن المفارز ألقت القبض على الإرهابي، في منطقة 1 حزيران بمحافظة كركوك."

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى إحالة الإرهابي، للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية.

وتعتبر كركوك، أغنى مدن العراق، بالنفط، وهي من المناطق المتنازع عليها دستوريا بين المركز، وإقليم كردستان.

وأعلنت القوات الأمنية العراقية، الأحد الماضي، أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال جوي في محافظة كركوك، شمالي البلاد، أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.

كما عثرت القوات الأمنية على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة، في عملية استباقية لتعقب بقايا تنظيم "داعش".

وذكر بيان، صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية إنه: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب البطلة، عمليات إنزال جوي، بإسناد من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي في مناطق غربي الحويجة، الرشاد، ناحية العباسي".

وأضاف البيان: "أسفرت هذه العملية التي أطلق عليها الفجر الجديد عن قتل عدد من الإرهابيين والعثور على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة، فضلا عن تدمير عدد من الأوكار والأنفاق التي قتل بداخلها أيضاً عدد من الإرهابيين بواسطة الضربات الجوية المباشرة، وتأتي هذه العملية ضمن العمليات الاستباقية لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في وعدد كبير من الدول) في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

SputnikNews

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