"أنصار الله" تذكر السعودية والإمارات بـ"التحذير الأخير"

وأكد عبد السلام أن "إغلاق مطار صنعاء لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى ما يخلفه استمرار إغلاق المطار من نتائج كارثية على المستوى الإنساني والصحي والتجاري".

وقال: "إغلاق مطار صنعاء الدولي حصار مستمر منذ 4 سنوات على مرأى ومسمع العالم، وقد ضاعف من معاناة شعبنا إلى حد كبير". وأضاف: "إن غض الطرف دوليا وأمميا شجع قوى العدوان على مواصلة فعلتها الشنيعة وهو ما لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وعلى قوى العدوان أن تضع في حسبانها التحذير الأخير للسيد عبد الملك".

وكان زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، حذر، في كلمة له، من "توجيه ضربات موجعة ومؤثرة حال استمر العدوان والحصار على الشعب اليمني، مذكرا بعملية التاسع من رمضان وتداعياتها".