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وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يترشح لانتخابات الرئاسة المبكرة

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© AFP 2019 / BERND VON JUTRCZENKA

وقالت وكالة "رويترز" إن الزبيدي (‭‬‬69 عاما) مستقل ولكنه يحظى بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية من بينها نداء تونس وآفاق تونس.

وكان حزب حركة نداء تونس (حزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي)، أعلن في بيان له مساء أمس الثلاثاء، عن مساندة ترشح وزير الدفاع الوطني في الحالية عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حيث دعا جميع نوابه وهياكله ومناضليه ومناضلاته في مختلف المواقع إلى الانخراط المطلق في مساندة هذا الترشح.

وأرجعت حركة نداء تونس مساندة ترشيح الزبيدي: "لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي"، مذكّرة بأنه "تحمل أمانة وزارة الدفاع في المرحلة الأولى والثانية للانتقال الديمقراطي بكل اقتدار وأمانة وكان النجاح حليفه بامتياز علاوة على تحمله المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال".

وأشار الحزب إلى أن هذا القرار يأتي بناء على مخرجات اجتماع المكتب السياسي الموسع الذي فوض بموجبه لقيادة الحزب اتخاذ القرار النهائي في خصوص ترشيح الزبيدي للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 15 من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وانطلقت مرحلة تقدم المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، 2 أغسطس/ أب الجاري، فيما سيغلق في التاسع من الشهر الجاري.

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