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عوائد سندات الخزانة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ 2016

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عوائد سندات الخزانة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ 2016 عوائد سندات الخزانة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ 2016

مباشر: ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليهبط العائد على تلك الديون الحكومية مع استمرار التوترات التجارية.

وتواصل سندات الأمريكية والتي تعتبر عادةً كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات ضغط السوق، موجة الصعود الأخيرة ما دفع العائد على تلك الديون للهبوط إلى مستويات غير مسبوقة في نحو ثلاثة أعوام.

واتجه المستثمرون إلى أسواق السندات مع التوترات التجارية الأخيرة والتي تصاعدت حدتها عقب سماح الصين لعملتها بالهبوط رداً على تهديد فرض تعريفات جمركية من قبل الولايات المتحدة.

وتتزامن التحركات في سوق السندات مع قيام البنوك المركزية في الهند ونيوزيلندا وتايلاند بخفض معدل الفائدة وسط الإشارة لمخاوف أكبر بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وحدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي للرينمينبي عند مستوى قريب لكن أقل مباشرة من أضعف مستوى منذ عام 2008.

وكان المركزي الصيني سمح بانخفاض عملته إلى 7 يوانات لكل دولار للمرة الأولى في أكثر من عقد يوم الإثنين الماضي.

وبحلول الساعة 10:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.67 بالمائة بعد أن سجل مستوى 1.662 بالمائة في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وهبط العائد على سندات الخزانة لآجل 30 عاماً إلى 2.195 بالمائة كما سجل العائد على ديون الحكومة الأمريكية التي يحل موعد سدادها بعد عامين إلى 1.573 بالمائة.

وخلال نفس الفترة، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 7.0451 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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