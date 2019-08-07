السعودية.. بدء تشييد مدينة الموظفين بمشروع البحر الأحمر السياحي

الرياض – مباشر: كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المنفذة للمشروع السياحي العالمي بالسعودية، عن تطورات جديدة بالمشروع على مستوى الموظفين.

وبدأت الشركة، وفقا لبيان لها اليوم الأربعاء، تشييد "مدينة الموظفين" التي تضم مكاتب إدارية، ووحدات سكنية، ومرافق تجارية ستخدم منسوبي الشركة، بالإضافة إلى القدرات البشرية العاملة في موقع المشروع.

ويقضي العقد الذي جرى توقيعه مؤخراً لبناء 5 آلاف وحدة سكنية في القرية السكنية العمالية، وتطوير مكاتب الإدارة التي ستتسع لـ 500 موظف على أن يتم تسليمها بحلول الربع الثاني 2020.

وقالت "البحر الأحمر"، إن منطقة الإدارة التي تمتد على مساحة 7 آلاف مترا مربعا ستكون بمثابة مركز عمليات تطوير المشروع.

ووقع الاختيار على 3 مواقع روعي خلالها إمكانية الاستمتاع بمناخ منطقة المشروع المميز، وسهولة التنقل للموظفين، كما ستضم منطقة الإدارة العديد من المرافق الخدمية، مثل قاعة للمطاعم تتسع لـ 160 شخصاً، وغرفة اجتماعات تتسع لـ 100 شخص.

وفي السياق ذاته، وقعت إحدى الشركات المتخصصة في قطاع المقاولات عقد تصميم وإنشاء فندق خاص بمنسوبي "البحر الأحمر للتطوير"، وشركات الطرف الثالث العاملة في الوجهة، إذ يعد أول عقد لتطوير الوحدات السكنية في مدينة الموظفين.

وينص العقد على تطوير أول 10 وحدات سكنية تضم 300 شقة، وسيتم ذلك على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تسليم خمس وحدات سكنية بحلول الربع الثالث من عام 2020، على أن تتضمن المرحلة الثانية إنجاز النصف المتبقي بحلول الربع الأخير من العام نفسه.

ولفتت "البحر الأحمر"، إلى أن "مدينة الموظفين" ستحتضن نحو 14 ألف موظف، سيعملون في الوجهة مع افتتاح المرحلة الأولى منها بحلول الربع الرابع من عام 2022.

وأشارت، إلى أنها ستوفر أيضاً مساكن مؤقتة لـ 25 ألف عامل سيقومون بإنشاء البنية التحتية وأصول الوجهة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، إنه سيتم اعتماد مبدأ التطوير عن بعد، من خلال تطوير أبنية جاهزة بعيداً عن المشروع ثم نقلها وتركيبها داخل المواقع المحددة لها في الوجهة، وسيسهم هذا النهج في تعزيز عاملي الجودة والأمان، وتقليص الاعتماد على القدرات البشرية العاملة في الموقع، بالإضافة إلى خفض حدة الأثر البيئي خلال عملية التصنيع والتركيب.

وتمضي أعمال تطوير المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر وفق الجدول الزمني المخطط له، وستفتتح المرحلة الأولى بنهاية عام 2022.

وستضم المرحلة الأولى 14 فندقاً فاخراً تحوي 3 آلاف غرفة ستشيد على 5 جزر، إضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، كما ستتضمن مرسىً لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطاراً مخصصاً لزوار الوجهة، فضلاً عن تطوير البنى التحتية الخدمية والخدمات اللوجستية الضرورية.

يذكر أن شركة البحر الأحمر للتطوير، أعلنت في وقت سابق، بدء تطوير مشتل زراعي بمساحة 1 كم2 100 هكتار، بالإضافة إلى بدء تطوير البنية التحتية البحرية التي تتضمن تشييد جسر بطول 3.3 كم، سيصل اليابسة بالجزيرة الرئيسة، بالإضافة إلى بدء تطوير قرية سكنية عمالية تحتوي على 10 آلاف وحدة سكنية في موقع الوجهة.

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