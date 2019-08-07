شركة أبحاث ترفع مستهدف سهم أسمنت الجنوبية لـ52 ريال

الرياض- مباشر: قالت شركة أبحاث الراجحي كابيتال، إن صافي أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بالربع الثاني من 2019، جاءت دون توقعاتها ومتوسط توقعات المحللين البالغة 99 مليون ريال، و101 مليون ريال على التوالي.

وأضافت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أنها قامت بتعديل السعر المستهدف لسهم الشركة أسمنت الجنوبية إلى 52 ريال مقابل 41 ريال.

وأعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن أرباح صافية للربع الثاني بلغت 91 مليون ريال لترتفع بنحو 153 بالمائة على أساس سنوي، فيما تراجعت بنسبة 24 بالمائة على أساس ربعي.

وأشارت الراجحي كابيتال إلى أنه بالرغم من انخفاض حجم المبيعات خلال الربع الثاني إلا أنه تم تعويضه من خلال أسعار البيع المحققة المرتفعة، وبناء عليه، فإن انخفاض صافي الربح عن التقديرات يمكن أن يعزى أساسا إلى الربح من مصادر أخرى الذي انخفض بأكثر من التوقعات.

وتابع التقرير: حولت الشركة تركيزها على ارتفاع الأسعار بدلا من المحافظة على حصتها في السوق بنسبة 15 بالمائة، متبعة بذلك استراتيجية مماثلة لتلك التي تتبعها الشركات الأخرى في هذه الصناعة.

وأشارت إلى أن حصتها في السوق انخفضت بشكل طفيف مقارنة بالربع الأول 2019 بنسبة 16 بالمائة، وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر البيع وفقا لتقديراتها إلى 201 ريال/ الطن ( +3% على أساس ربعي، +47% على أساس سنوي)، وكان بذلك مقاربا لأسعار أغلبية شركات الأسمنت السعودية خلال أرباع السنة الثلاثة الأخيرة.

وتوقعت الراجحي كابيتال أن يستمر الطلب على الأسمنت في الانخفاض ولكن بمعدل أقل، مرجحة أن تظل أسعار الأسمنت على مستوياتها الحالية بغض النظر عن وضع الطلب.

ورجحت الراجحي كابيتال أن تستمر شركة أسمنت الجنوبية في بسط سيطرتها على المنطقة الجنوبية وتعزيز وجودها في المنطقة الغربية، نظرا لطاقتها الإنتاجية الجيدة (الشركة منتشرة عبر ثلاثة مواقع في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة) مع امتلاكها لحصة رئيسية في السوق وتمتعها بارتباطات تجارية وثيقة مع العملاء.

وبالإضافة الى ذلك، وكجزء من مجهوداتها لخفض المخزون المتراكم، فقد دخلت الشركة في اتفاقية لتصدير 1.5 مليون طن من الكلنكر إلى جمهورية بنغلاديش ابتداء من يناير 2019 ( تم تصدير 270 ألف طن بنهاية يونيو 2019).

وارتفع سهم أسمنت الجنوبية اليوم الأربعاء، بنسبة 1.67 بالمائة إلى سعر 54.7 ريال بحلول الساعة 1:28 بتوقيت السعودية.

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