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احتجاز 87 حالة مرضية من الحجاج المصريين في مستشفيات السعودية

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وأضاف قنديل في تصرحات نقلتها صحيفة "الأخبار" المصرية، أنه تم المرور على عدد من المرضى بمستشفى النور التخصصي، "التي يتواجد بها 14 حالة من المرضى المصريين، حالاتهم الصحية مستقرة، ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة".

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

وتابع أن رئيس البعثة المصرية للحج، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أشاد بدور البعثة الطبية للحج، لمتابعتهم المستمرة للمرضى بالمستشفيات للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وأوضح قنديل أن رئيس البعثة المصرية للحج اطمأن على خطة تفويج المرضى المصريين المحتجزين بالمستشفيات إلى مستشفيات المشاعر بمنى وعرفات، من خلال سيارات مجهزة "قوافل علاجية"، حتى يتمكنوا من أداء مناسك الحج.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، استقبال 38946 حالة مرضية في عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى صباح اليوم الأربعاء، حيث تم الكشف عليهم وصرف العلاج اللازم.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن من بين الحالات المترددة على العيادات 34545 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4401 حالة في المدينة المنورة، مضيفة أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ31 حالة بالمستشفيات ، بإجمالي عدد 109 جلسات غسيل كلوي، فيما تلقت 7 حالات أخرى العلاج الكيماوي.

SputnikNews

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