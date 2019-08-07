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فرنسا تعزي مصر في حادث "معهد الأورام"

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فرنسا تعزي مصر في حادث "معهد الأورام" فرنسا تعزي مصر في حادث "معهد الأورام"

وتقدمت الفرنسية بتعازيها لعائلات الضحايا، معربة عن تمنيها الشفار العاجل للجرحى، حسبما ذكر موقع "الدبلوماسية الفرنسية".

وأكدت فرنسا التزامها بمساندة في سعيها لمكافحة الإرهاب.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، الاثنين الماضي، أن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة السابقة أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصا.

واتهمت الوزارة في بيان "حركة حسم" التي تقول السلطات إنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

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