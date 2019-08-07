مدير الأمن العام السعودي يتحدث عن "التسييس والطائفية" في الحج

وأجرت صحيفة "المدينة" السعودية حوارا مع الحربي دعا فيه الحجاج إلى التفرغ للعبادة والابتعاد عن الطائفية والسياسة، وتعظيم قدر المكان والزمان.

وأكد الحربي أن "الحج خط أحمر ولن يسمح لكل من تسول له نفسه تعكير صفو ضيوف الرحمن، فلا تسييس ولا طائفية، بل الحج عبادة وسلوك حضاري"، مشددا على أنه سيتم مواجهة من يعكر صفو موسم الحج بحزم.

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وكان محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي، قد أعلن في وقت سابق، أن حجاجا قطريين وصلوا إلى مكة لأداء مناسك الحج.

وأكد الوزير السعودي بتصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الحجاج وصلوا إلى مكة بالفعل لأداء مناسك الحج لهذا الموسم.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت الماضي، عن إجراء جديد قالت إنه من "شأنه تمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، بعد حجب السلطات القطرية رابطا خصصته المملكة لتسجيل بياناتهم".

وخصصت وزارة الحج والعمرة، الرابط الجديد https:qatar1440.haj.gov.sa عبر موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

وذكر بيان لوزارة الحج والعمرة، في منتصف يوليو/تموز الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وحكومة السعودية حريصون على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر أسوة بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.

وذكر البيان أن الوزارة رفضت الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة.