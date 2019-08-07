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الهند تخفض معدل الفائدة 35 نقطة أساس

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الهند تخفض معدل الفائدة 35 نقطة أساس الهند تخفض معدل الفائدة 35 نقطة أساس

مباشر: قرر البنك المركزي في الهند خفض معدل الفائدة بمقدار 35 نقطة أساس بهدف تسريع النمو الاقتصادي، كما خفض توقعات النمو للعام الجاري.

وجاء قرار السياسة النقدية في الهند، اليوم الأربعاء، بخفض معدل الفائدة بمقدار 35 نقطة أساس عند 5.40 بالمائة.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن البنك المركزي في الهند سيخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وصوت 4 أعضاء في البنك المركزي الهندي على خفض معدل الفائدة بمقدار 35 نقطة، فيما صوت عضوان على خفضها بمقدار 25 نقطة.

ومع ذلك أبقى البنك على موقفه "التكيفي" في سياسته النقدية، مشيراً إلى أن معالجة مخاوف النمو عبر زيادة الطلب الكلي كان أولوية بالنسبة لهم في الوقت الحالي.

وذكر المركزي في الهند: "على الرغم أن تخفيضات معدل الفائدة الأخيرة يتم نقلها تدريجياً إلى الاقتصاد الحقيقي، فإن التوقعات الجيدة بالنسبة لمعدل التضخم توفر مساحة أمام قرارات السياسة النقدية لغلق فجوة الناتج السلبي".

وخفض المركزي الهندي توقعات النمو للعام الجاري إلى 6.9 بالمائة، مقابل التوقعات السابقة عند 7 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت جرينتش استقرت الروبية الهندية أمام الدولار الأمريكي عند 70.8237 روبية.

مباشر (اقتصاد)

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