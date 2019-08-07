تايلاند تخفض الفائدة بشكل مفاجئ مع التوقعات الاقتصادية الضعيفة

مباشر: قرر البنك المركزي في تايلاند خفض معدل الفائدة في خطوة مفاجئة، مستشهداً بأن الاقتصاد قد ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقعة سابقاً مع الصادرات السعلية الآخذة في الهبوط.

وكشف البيان الصادر عن بنك تايلاند، اليوم الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 1.75 بالمائة إلى 1.50 بالمائة.

وجاء التصويت على قرار تيسير السياسة النقدية بتأييد 5 أصوات في مقابل معارضة اثنين من صانعي السياسات والذين كانا يرغبان في تثبيت معدل الفائدة.

وتتعارض هذه الخطوة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى أن البنك المركزي في تايلاند سوف يُبقي سياسته النقدية كما هي دون تغيير.

وبحسب البيان، فإن بنك تايلاند ذكر أن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 4.1 بالمائة في النصف الأول من العام بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وحالة الركود التي تخيّم على التجارة العالمية.

وتوقع المركزي التايلاندي أن ينمو اقتصاد البلاد بوتيرة أبطأ من المتوقعة في السابق.

وبحلول الساعة 10:13 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة تايلاند مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 30.807 بات تايلاندي.

وتعد عملة تايلاند هي الأفضل أداءً من بين العملات الآسيوية في عام 2019 بمكاسب 5 بالمائة مقابل الدولار في العام الحالي حتى الآن.