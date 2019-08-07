تقرير يحذر: بريطانيا قد تواجه نقصاً جزئياً بالغذاء بسبب البريكست

مباشر: ترى رابطة التجارة البريطانية أن تنفيذ البريكست بدون صفقة قد يوقف إمدادات الطعام لأسابيع أو أشهر، في حالة أن تسبب التأخير في الموانئ في تعفن المنتجات داخل الشاحنات.

وحذر تجار التجزئة مثل "تيسكو" من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول بدون اتفاق سيكون بمثابة إشكالية كبيرة للصناعة، حيث أنه يتم استيراد المنتجات الطازجة ويتم التخزين بالكامل قبل أعياد الميلاد.

وعمل تجار التجزئة والموردين على زيادة المخزونات من السلع المجففة وزجاجات الماء قبل الموعد الأول للبريكست الذي كان مقرراً في 29 مارس/آذار.

ومع ذلك حذر التجار من أن الطعام الطازج مثل الخضروات والفاكهة، من غير الممكن تخزينها، وعمليات التفتيش الجمركية في الموانئ البريطانية الكبيرة قد تتسبب في تأخيرات في الوصول.

وقال اليوم الأربعاء تيم ريكيروفت، رئيس العمليات التشغيلية لاتحاد الطعام والشراب، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إنه بالنسبة لقطاع الطعام فإن الأمر واضح "البريكست دون اتفاق هو نتيجة كارثية بالنسبة لنا".

وأضاف: "سيكون هناك عجزاً انتقائياً كما أنه سيكون هناك عشوائية إلى حد ما لأنها تعتمد على أي الشاحنات التي تمر عبرها والتي لا تمر..نعتقد أنه سيكون هناك بعض الاضطرابات الخطيرة وسيستمر الأمر لأسابيع أو أشهر بعد خروجنا".

وطالبت الهيئة الحكومة البريطانية بالتنازل عن بعض قواعد المنافسة للسماح للتجار والموردين بأن يكونوا قادرين على العمل سوياً وتوفير أكثر التغطية فعالية للدولة في ذلك الموقف".