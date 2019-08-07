إمارة مكة: ضبط 234 مكتب حج وهمي

الرياض – مباشر: كشف الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن آخر الجهود المتحققة في تطبيق الإجراءات ضد المخالفين لأنظمة الحج.

وقالت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن الأمن العام تمكن من ضبط 234 مكتب حج وهمي، وضبط 24 ناقلا مخالفا.

وأضافت إمارة مكة، أنه تم إعادة 425.88 ألف مقيماً لا يحملون تصاريح دخول لمكة، وإعادة 25.19 ألف مخالفا لا يحملون تصاريح حج.

وتم ضبط 467 مقيماً مخالفاً لأنظمة الحج داخل حدود المشاعر المقدسة، إلى جانب منع دخول 200.6 ألف مركبة.

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