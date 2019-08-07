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المركزي الصيني يحدد السعر المرجعي لليوان أضعف من التوقعات

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المركزي الصيني يحدد السعر المرجعي لليوان أضعف من التوقعات المركزي الصيني يحدد السعر المرجعي لليوان أضعف من التوقعات

مباشر: حدد البنك المركزي في الصين السعر المرجعي لليوان أمام الدولار اليوم عند مستوى 6.9996 يوان، وهو ما يعد أقل قليلاً من التوقعات.

وكان الدولار كسر حاجز 7 يوانات في مطلع الأسبوع الجاري للمرة الأولى في 10 سنوات، وسط زيادة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية الصين بالتلاعب في قيمة عملتها، بعد التراجع الحاد لليوان، لتكون بذلك هي المرة الأولى التي تواجه الصين فيها مثل تلك الاتهامات من الولايات المتحدة منذ عام 1994.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن المركزي الصيني سيحدد السعر المرجعي لليوان اليوم عند مستوى 6.9994 يوان.

وكانت الصين حددت أمس السعر المرجعي لعملتها أمام الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 20 مايو/آيار 2008 عند 6.9683 يوان.

ويساعد ضعف العملة لأي دولة جعل صادراتها أرخص في الأسواق الدولية، وتعترض إدارة دونالد على اليوان الرخيص لأنه يمنح المنتجات الصينية ميزة من ناحية السعر.

وفي الأسبوع الماضي كان ترامب أعلن أنه سيطبق رسوماً جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليوان أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 7.0444 يوان.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أعلنت أمس أن سعر صرف الأكثر حرية لليوان الصيني قد يكون إيجابياً للتصنيف الائتماني للصين.

مباشر (اقتصاد)

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