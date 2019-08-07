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مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
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8 الصبح - الحكومة تعلن البدء في المشروع القومي للاستثمار الداجني بـ 9 مناطق

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