"ساما"تعلق على مدى تأثر السعودية بحالة عدم اليقين بالاقتصاد العالمي

الرياض – مباشر: علقت مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، على حالة عدم اليقين بالاقتصاد العالمي.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، إن الاقتصاد السعودي ما زال يتمتع بمتانة عالية تحميه من انتقال حالة عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي.

وأضافت "ساما"، في تقريرها، أن ارتفاع مستويات الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض مستوى الدين العام يدل على وجود مساحة مالية تكفي لمواجهة أي تراجع اقتصادي.

وقالت "ساما" إن أي تباطؤ ملحوظ في الصين سيؤثر على الاقتصاد السعودي نتيجة لكون الصين واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة.

وقالت "ساما" في تقريرها، إنه من الضروري الاستمرار على المدى البعيد في إطلاق مبادرات تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويعه بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030.

ولفتت مؤسسة النقد، إلى أنه من المرجح أن تخلق الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض التحديات أمام النمو الاقتصادي على المدى القصير، مشيرة إلى إطلاق الحكومة بعض المبادرات مثل برنامج حساب المواطن للحد من الآثار السلبية المتوقعة، خاصة تلك التي تؤثر على الأسرة منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل.

وأشار التقرير، إلى تحسن توقعات النمو المحلي في الأجل المتوسط، بأن يرتفع النمو الاقتصادي بشكل أكبر خلال عام 2019، وسجلت أسعار النفط انخفاضا حادا في الربع الأخير لعام 2018 لكنها انتعشت في الأشهر الأولى من العام الجاري.

وقالت "ساما"، إنه بالنسبة للقطاع غير النفطي من المتوقع أن تعزز سياسة المالية العامة التوسعية في النمو في هذا القطاع، وتوقع ميزانية 2019 ارتفاعا كبيرا في المصروفات الرأسمالية لتبلغ 245 مليار ريال.

وتابعت: "على الرغم من ذلك، يلاحظ ظهور علامات تدل على تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتأتي المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السعودي من سوق النفط العالمي، باعتبار أن القطاع النفطي لا يزال يشكل 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويشكل أكثر من 63 بالمائة من إيرادات الدولة.

وسجل الاقتصاد السعودي انتعاشا ملحوظا مدفوعا بقطاع النفط في عام 2018، وارتفع الناتج المحلي بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بانكماش 0.7 بالمائة خلال عام 2017.

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