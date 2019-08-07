الرئيس التنفيذي: استمرار الطلب يدعم أرباح الأندلس العقارية بالربع الثاني

الرياض - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية، إن الشركة تمكنت خلال الربع الثاني من تحقيق أداء مالي قوي لعدة أسباب من أبرزها استمرار الطلب بوتيرة قوية على مساحات التجزئة عالية الجودة التي توفرها الشركة وهو ما دعم نمو مختلف قطاعات أعمال الشركة.

وأضاف هذال العتيبي، في بيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأربعاء، أنه "يتضح من افتتاح مركز المروة سنتر التجاري والتحسينات المستمرة التي نقوم بإجرائها على بعض مراكزنا التجارية، أننا ملتزمون بإنشاء وجهات تجارية توفر تجاربَ متميزة وأجواءً تفاعلية مبهجة لقاعدة زوارنا المتنوعة من المستهلكين".

وأوضح أن السمعة القوية للعلامة التجارية والشراكات الاستراتيجية والأصول المتميزة بالإضافة إلى التركيز على تحسين تجربة المستهلك كلها عوامل ستواصل تعزيز تنافسية الشركة في السوق السعودية لسنوات عديدة قادمة".

وأظهرت النتائج نمو صافي أرباح الشركة بنسبة 24% خلال الربع الثاني من العام 2019 إلى 15.1 مليون ريال سعودي مقارنة مع 12.2 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام 2018.

ومن جانبه، قال المدير المالي التنفيذي لشركة الأندلس العقارية؛ وفقاً للبيان إن الشركة تواصل أداءها المالي الجيد كما يتضح من نتائجنا المالية للربع الثاني من العام 2019 التي أظهرت زيادة كبيرة في الربح التشغيلي نتيجة لتوسع الناجح في قطاع التجزئة وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

وأضاف فواز بن حويل، أنه بالرغم من التراجع الطفيف في إيرادات قطاع الضيافة خلال الربع المذكور؛ فإن صافي أرباح الشركة سجل نمواً كبيراً، كما واصلت الشركة جني عوائد جيدة من استثماراتها في الشركات الشقيقة".

وتابع: واصلت الأندلس العقارية ضخ استثمارات كبيرة في أعمال تحسين وتطوير مركزي الأندلس مول وحياة مول وهما من أكبر المراكز التجارية التابعة لها، حيث تهدف من خلال ذلك إلى تحسين تجربة الزوار، وتوفير أجواء تفاعلية لهم بما يجعلهما من الوجهات المفضلة للمستهلكين.

ويجري العمل حالياً في الأندلس مول، على بناء واحدة من أكبر صالات السينما في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع شركة "إمباير سينماز"، حيث من المقرر افتتاحها في الربع الأول من العام 2020.

وقال المدير المالي التنفيذي لشركة الأندلس العقارية، إنه ضمن قطاع الرعاية الصحية، الذي دخلته الشركة بهدف تنويع أنشطتها، تقوم حالياً بتطوير مستشفى جديد تحت اسم "مستشفى غرب جدة" بالقرب من مركزها التجاري المعروف، الأندلس مول، وذلك في إطار مشروع مشترك مع "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية" الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

وأضاف أنه من المقرر افتتاح المستشفى في الربع الثاني من العام 2022.

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