تحذيرات من أن تطول نيران الحرب التجارية العالمية الكويت

وحذرت مصادر اقتصادية لصحيفة "القبس" الكويتية مما أسمته حالة "اللاقرار أو اللامبالاة السائدة حاليا على المستويين الحكومي والبرلماني بشأن تداعيات الحرب التجارية العالمية الممكن استفحالها حد الانفجار الكامل بأي لحظة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين".

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وتأتي الكويت من بين الدول التي ستتأثر سلبا بتلك الحرب، في ظل تأكيد المصادر الاقتصادية والمالية المحلية على أن هبوط النفط يؤثر في كل الدول المنتجة، لا سيما الخليجية منها، لكن التأثير في الكويت سيكون أعلى نسبيا، لأن ميزانيتها أكثر اعتمادا من غيرها على الإيرادات النفطية، بالنظر إلى عدم تنويع الاقتصاد وقلة تنويع مصادر الدخل، قياسا بدول خليجية أخرى، وفقا لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

إلى ذلك، أضافت المصادر الأثر الآتي من الأسواق المالية التي هبطت بقوة في اليومين الماضيين وتبخرت من قيمها السوقية مئات مليارات الدولارات، علما بأن للكويت استثمارات خارجية هائلة.

وكان بنك الكويت قد أعلن، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن تخصيص إصدار سندات وتورق (شراء سلع بالجملة وبيعها للعملاء بالتجزئة)، بقيمة إجمالية تقدر بـ 240 مليون دينار كويتي (792 مليون دولار أمريكي).

ويعود آخر إصدار سندات وتورق لبنك الكويت المركزي، إلى الـ 29 حزيران/ يوليو الماضي؛ وبلغ حينها 200 مليون دينار (660 مليون دولار)، لثلاثة أشهر أيضا.