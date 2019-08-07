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23 صفقة خاصة بالسوق السعودي.. والأسهم الكبرى بالمقدمة

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الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ 23 صفقة خاصة، على مجموعة من الأسهم، سيطرت الأسهم القيادية على أكبر الصفقات.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 375.1 مليون ريال، من خلال 7.6 مليون سهم.

وتم تنفيذ أكبر الصفقات بالقيمة على سهم شركة "الراجحي" بقيمة بلغت 68.85 مليون ريال، بسعر 66.30 ريال.

وكانت ثاني أعلى الصفقات على سهم "سابك" وبلغت قيمتها 65.82 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 102.20 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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