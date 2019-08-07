البريد السعودي يتيح خدمة جديدة لحجاج بيت الله

الرياض ـ مباشر: أطلقت مؤسسة البريد السعودي خدمة جديدة لضيوف الرحمن، ضمن برامجه لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتهدف الخدمة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، لتسهيل شحن الطرود إلى جميع أنحاء العالم.

وتشمل الخدمة، تلقي الطرود من مقر إقامة الحاج إلى الشحن من مكة المكرمة والمدينة المنورة ليتم شحنها إلى أي مكان.

وتهدف هذه الخدمة إلى تسخير كل ما من شأنه أن يسهل على ضيوف الرحمن لشحن طرودهم بكل يسر.

وتعد خدمة تلقي الطرود من مقر إقامة الحاج ضمن برامج البريد السعودي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأعلن البريد السعودي في وقت سابق، عن توقيع اتفاقية مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، تقضي بنقل الأمتعة من المخيمات بالمشاعر المقدسة إلى كافة مناطق المملكة.

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