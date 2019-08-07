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"هاليفاكس": انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا بعكس التوقعات

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"هاليفاكس": انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا بعكس التوقعات "هاليفاكس": انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا بعكس التوقعات

مباشر: انخفضت المنازل في المملكة المتحدة خلال يوليو/تموز على أساس شهري بعكس التوقعات.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "هاليفاكس" اليوم الأربعاء أن أسعار المنازل في بريطانيا انخفضت بنحو 0.2 بالمائة في يوليو/تموز على أساس شهري، مقابل هبوط بنسبة 0.4 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن أسعار المنازل داخل ثاني أكبر أوروبي ستزيد بنسبة 0.3 بالمائة.

أما على أساس سنوي فزادت أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال يوليو/تموز بنحو 4.1 بالمائة، مقابل زيادة بنسبة 5.7 بالمائة في الشهر السابق له.

وعلى أساس فصلي، زادت أسعار المنازل في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز الماضي بنحو 0.4 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 2.4 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وعلى صعيد متوسط سعر المنزل في بريطانيا خلال الشهر الماضي فسجل 236.12 ألف جنيه إسترليني، وهو مستوى أدنى من المسجل في الشهر السابق له عند 236.68 ألف جنيه إسترليني.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة عند 1.2154 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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