هبوط الدولار الأسترالي لأدنى مستوى بـ10سنوات مع تكهنات خفض الفائدة

مباشر: انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي لأدنى مستوى في 10 سنوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تكهنات خفض البنك المركزي هناك معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة إلى 0.6727 دولار أمريكي، وذلك بعد أن سجل مستوى 0.6677 في وقت سابق من التعاملات.

كما انخفض العائد على سندات الخزانة الأسترالية لآجل 3 سنوات بمقدار 7 نقاط عند 0.631 بالمائة.

وقرر البنك المركزي في أستراليا أمس تثبيت معدل الفائدة عند مستوى قياسي متدني 1 بالمائة وذلك وفقاً لتوقعات المحللين.

وكان المركزي الأسترالي خفض معدل الفائدة مرتين متتاليتين خلال اجتماعي يونيو/حزيران ويوليو/تموز بمقدار 25 نقطة أساس في المرة الواحدة.

ولكن البنك المركزي في نيوزيلاندا خفض اليوم معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك بأكثر من التوقعات، وأرجع قراره إلى رغبته في احتواء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبعد قرار البنك المركزي في نيوزيلاندا زادت التكهنات بأن أستراليا ستتجه إلى خفض معدل الفائدة في الاجتماع المقبل.