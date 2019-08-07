شركة أبحاث ترفع مستهدف سهم أسمنت القصيم إلى 49 ريالاً

الرياض - مباشر: قالت شركة أبحاث الراجحي كابيتال، إن النتائج المالية لشركة أسمنت القصيم خلال الربع الثاني من العام الجاري جاءت أعلى من التوقعات.

وأضافت الراجحي في تقرير اليوم الأربعاء: "أعلنت شركة أسمنت القصيم عن تحقيق مجموعة من النتائج الجيدة إذ بلغت أرباح الربع الثاني 70 مليون ريال بزيادة 75 بالمائة على أساس سنوي، في حين بلغت تقديراتنا 52 مليون ريال".

ورفعت شركة الأبحاث السعر المستهدف لسهم أسمنت القصيم إلى 49 ريالاً، وأبقت على تصنيفها المحايد للشركة متضمناً التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها.

وأوضحت الشركة أنه بالرغم من انخفاض أحجام الإنتاج والمبيعات بنسبة 9 بالمائة على أساس ربعي، إلا أنها توافقت مع تقديراتنا، فقد قفز متوسط أسعار المبيعات بنسبة 14 بالمائة على أساس ربعي في الربع الثاني بزيادة 106 بالمائة على أساس سنوي وكانت أعلى من التوقعات.

واستبعدت الراجحي المالية أن يكون الارتفاع الحاد في متوسط أسعار المبيعات؛ نتيجة للتحسن في الطلب نظراً لأن الكمية المبيعة انخفضت بنسبة 18 بالمائة على أساس سنوي.

ولفتت إلى أن السبب يعود إلى تركيز الشركة على استراتيجية الأسعار المرتفعة، كما هي الحال لدى معظم شركات الأسمنت في المناطق الوسطى والغربية والشمالية.

وقامت أسمنت القصيم بتصدير كمية تبلغ 60 ألف طن من الأسمنت تمثل جزءاً من اتفاقيتها لتصدير 120 ألف طن إلى الكويت بسعر متوقع يبلغ 140 ريالاً للطن، مما سوف يضيف نحو 16.6 مليون ريال في شكل إيرادات للشركة في 2019.

يُشار إلى أن شركة الأهلي كابيتال، حددت السعر المستهدف لسهم شركة أسمنت القصيم، عند 42.9 ريال سعودي.

وأوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم مؤخراً بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام 2019م، بإجمالي 67.5 مليون ريال، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5 بالمائة، لعدد 90 مليون سهم.

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