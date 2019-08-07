نتائج متباينة لـ 3 شركات تأمين سعودية بالربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تباينت نتائج 3 شركات مدرجة ضمن قطاع التأمين بالسوق السعودي، خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2019.

وأعلنت اليوم الأربعاء، كل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2019.

وقفزت أرباح الشركة المتحدة للتأمين نحو 136.35 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، إلى 7.3 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 3.08 مليون ريال بالربع الثاني من 2018.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح، إلى انخفاض صافي المطالبات المتحملة، وتحقيق فائض في عمليات التأمين، إلى جانب ارتفاع صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين، وانخفاض الاحتياطيات الفنية.

وتحولت الشركة للربحية بالنصف الأول من العام الحالي، بصافي ربح بلغ 1.76 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 4.52 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2018.

وفي المقابل، تراجعت أرباح المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، إلى 2.48 مليون ريال بالربع الثاني من 2019، مقابل 2.94 مليون ريال، للربع المماثل من 2018، بتراجع نسبته 15.4 بالمائة.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة، وانخفاض إيرادات اكتتاب أخري.

وعلى مستوى النصف الأول، كشفت بيانات الشركة ارتفاع صافي الربح نحو 6.14 بالمائة إلى 5.67 مليون ريال، مقابل 5.34 مليون ريال للفترة المقارنة.

أما الشركة الخليجية العامة للتأمين، فقد شهدت تحولا إيجابيا، بالربع الثاني من 2019، بصافي ربح بلغ 4.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 809 ألف ريال، للربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، إن التحول الإيجابي جاء نتيجة تحسن أداء المحفظة التأمينية، وارتفاع إيرادات عمليات التأمين.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 7.24 مليون ريال بالنصف الأول من 2019، مقابل خسائر صافية بلغت 773 ألف ريال، خلال نفس الفترة من العام السابق.

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