القياديات تعود بالمؤشر السعودي للمكاسب بالتعاملات الصباحية

الرياض – مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع؛ ليعاود مكاسبه بعد 5 جلسات من التراجع، وسط أداء إيجابي للقياديات.

وصعد "تاسي" بنحو 0.7 بالمائة، بحلول الساعة 10:40 بتوقيت السعودية، رابحا 60.29 نقطة، ليصل لمستوى 8454.36 نقطة.

وبلغت قيم التداولات 410.67 مليون ريال في هذه الأثناء، بالتداول على 18.39 مليون سهم، من خلال تنفيذ 16.8 ألف صفقة.

وغلب الارتفاع على قطاعات السوق؛ بمقدمة الخدمات التجارية بنسبة 1.8 بالمائة، يليه تطبيقات وخدمات التقنية بنحو 1.1 بالمائة.

وسجلت قطاعات السوق القيادية ارتفاعا جماعيا؛ بمقدمة المواد الأساسية بنسبة 0.9 بالمائة، والاتصالات والبنوك بنحو 0.7 بالمائة، و0.68 بالمائة على التوالي.

وتراجع كل من النقل والمواصلات بنسبة 0.3 بالمائة، والأدوية بنحو 0.2 بالمائة.

واستقبل سهم الكابلات السعودية إعلان الشركة عن تقديم ملف زيادة رأس المال لهيئة السوق بشكل إيجابي ليتصدر مكاسب الأسهم حتى هذه الأثناء بنسبة 6.02 بالمائة.

وجاء سهم "الخدمات الأرضية" في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 2.4 بالمائة.

وعلى مستوى مؤشر السوق الموازي- نمو، شهد ارتفاعا ملحوظا بنحو 1.9 بالمائة في تلك اللحظات بمكاسب 73.25 نقطة، رفعته لمستوى 3878.99 نقطة.

وصعد 3 أسهم بالموازي أبرزها "العمران" بنسبة 5 بالمائة، فيما تراجع "بحر العرب" وحيدا بـ 0.18 بالمائة.

وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء داخل المنطقة الحمراء ليواصل سلسلة التراجعات التي دامت لخمس جلسات على التوالي.

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