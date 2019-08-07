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انخفاض الإنتاج الصناعي بألمانيا بأكثر من التوقعات خلال يونيو

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انخفاض الإنتاج الصناعي بألمانيا بأكثر من التوقعات خلال يونيو انخفاض الإنتاج الصناعي بألمانيا بأكثر من التوقعات خلال يونيو

مباشر: انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال يونيو/حزيران الماضي بأكثر من توقعات المحللين، وذلك بقيادة التراجع في إنتاج السلع الوسيطة.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية اليوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجع بنحو 1.5 بالمائة في يونيو/حزيران على أساس شهري، مقابل نمو بنسبة 0.1 بالمائة في مايو آيار الماضي.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا سيتراجع بنسبة 0.5 بالمائة.

وعلى أساس سنوي هبط الإنتاج الصناعي لدى أكبر أوروبي بنسبة 5.2 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن إنتاج السلع الوسيطة هبط بنحو 2 بالمائة في يونيو/حزيران، في حين انخفض إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 1.8 بالمائة.

كما هبط تصنيع السلع الاستهلاكية بنحو 1.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:50 صباحاً توقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1200 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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