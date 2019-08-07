البريد السعودي يطلق مبادرة "حج بلا حقيبة"

الرياض ـ مباشر: وقعت مؤسسة البريد السعودي مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل اتفاقية تقضي بنقل أمتعة الحجاج من مخيماتهم بالمشاعر المقدسة إلى كافة مناطق المملكة.

ويقوم البريد السعودي بمقتضى هذه الاتفاقية؛ وفقاً لبيان من مؤسسة البريد، بالتقاط الأمتعة من مخيمات الحجاج مع إتاحة تتبع الأمتعة باستخدام أعلى التقنيات من خلال تطبيق البريد السعودي.

وتقدم هذه الخدمة من خلال باقتين:

• الأولى توصيل الأمتعة إلى مكتب بريدي داخل المملكة بقيمة 53 ريالاً للحقيبة.

• والباقة الثانية تشمل توصيل الأمتعة إلى العنوان الوطني (منزل/عمل) بقيمة 105ريالات للحقيبة لجميع مناطق المملكة.

وأوضح نائب الرئيس المساعد للتحول، بمؤسسة البريد السعودي، خالد بن عابدين زين العابدين، أن اتفاقية خدمة "حج بلا حقيبة" تقدم لأول مرة هذا العام ضمن مساهمة البريد السعودي في برامج "رؤية 2030".

وأشار إلى أن الخدمة هي أحد ركائز مبادرة "النقل متعدد الوسائط" التي قدمها البريد في برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وخفض الأعباء اللوجستية.

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